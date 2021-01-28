Halatı kopan tekne bekçilerin dikkati sayesinde kurtarıldı
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Halatı kopan tekne bekçilerin dikkati sayesinde kurtarıldı

28.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:05
Halatı kopan tekne bekçilerin dikkati sayesinde kurtarıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde halatı kopan tekneyi dalgalara kapılmaktan mahalle bekçileri kurtardı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde halatı kopan tekneyi dalgalara kapılmaktan mahalle bekçileri kurtardı.

Sakarya Nehri'nin Karadeniz ile buluştuğu Yenimahalle'de, Kara ailesine ait 15 metre uzunluğundaki balıkçı teknesini karaya bağlayan halat, olumsuz hava şartları nedeniyle koptu.

Bu sırada bölgede devriye görevinde bulunan bekçiler, kopan halatı fark ederek müdahalede bulundu.

Bekçiler, haber verilen araç sahibi gelene kadar halatı tutarak teknenin dalgalara kapılmasını önledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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