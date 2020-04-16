Halatı kopan çöp konteyner kapağı görevliyi yaraladı
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Aksaray, Bölcek, 3. Sayfa

Halatı kopan çöp konteyner kapağı görevliyi yaraladı

Aksaray'da çöp toplama aracı ile kaldırıldıktan sonra halatı kopan çöp konteynerı kapağı işçinin yaralanmasına neden oldu.

16.04.2020 01:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 01:17
Halatı kopan çöp konteyner kapağı görevliyi yaraladı

Aksaray'da çöp toplama aracı ile kaldırıldıktan sonra halatı kopan çöp konteynerı kapağı işçinin yaralanmasına neden oldu.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekip arkadaşlarıyla birlikte 06 FN 0246 plakalı çöp kamyonuyla çöp toplamaya çıkan Suat K. (36), Cumhuriyet bulvarındaki çöp konteynerını boşaltmak istedi. Halatı bağlayarak çöp konteynerını kaldıran Suat K. konteynır kapağının bağlı olduğu halatın kopması ve kapağın üzerine açılması sonucu yaralandı. Durumu fark eden ekip arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı görevliye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Suat K. ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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