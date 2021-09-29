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Halat çalarken kameraya yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Halat çalarken kameraya yakalandı Halatı sigarası ile yakarak kopardı MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir teknenin halatının çalınma anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Halat çalarken kameraya yakalandı

Halatı sigarası ile yakarak kopardı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir teknenin halatının çalınma anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Gül P. adlı vatandaş, Yalıkavak Küdür mevkiinde iskelede bağlı bulunan 6,5 metre fiber teknenin halatını yerinde olmadığını gördü. Çevredeki teknelerin güvenlik kameralarını incelemeye aldığında gece saatlerinde kimliği belirsiz bir şahsın, sigara ile gelip 600 TL değerindeki halatını yakarak koparıp götürdüğünü gören Gül P., kimliği belirlenemeyen şahıstan şikayetçi oldu. Gül P., ayrıca 1500 TL değerindeki tonoz çapasını da bulamadığını, onun da muhtemelen çalındığını söyledi.

Güvenlik kamerasındaki görüntüde şahsın önce ağzında sigara ile tekneye bindiği görülüyor. Teknede bir süre oyalanan şüphelinin tekneden uzaklaşıp birkaç dakika sonra yine gelerek halatı alıp götürmesi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyor.

Halat çalarken kameraya yakalandı

Halat çalarken kameraya yakalandı

Halat çalarken kameraya yakalandı

Halat çalarken kameraya yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Son Dakika Haberleri
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