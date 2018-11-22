Halasının Kaçırdığı Çocuk Adana'da Polis Baskınıyla Bulundu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 16 Kasım günü halası tarafından kaçırılan 5 yaşındaki kız çocuğu polisin yaptığı baskınla otogarda bulundu. Hala ve yanındaki erkek şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Dörtyol ilçesinde 16 Kasım Cuma günü kaybolan 5 yaşındaki Aslı Dişçi'nin Adana'da olduğu ve halası Asiye Dişçi (20) tarafından kaçırıldığı ihbarı üzerine Adana polisi harekete geçti.

Yapılan çalışma sonucunda kız çocuğunun halası ve yanındaki arkadaşı Levent Can (21) isimli şahıs tarafından Yüreğir Otogarına götürüldüğü buradan da Ceyhan ilçesine gidecekleri bilgisine ulaşıldı. Bu bilgi üzerine otogara gelen polis, Ceyhan'a gidecek bütün otobüsleri tek tek aradı. Polis otobüslerin birinde kız çocuğu, halası ve Levent Can'ı buldu. Polis çocuğu alırken, halası ve yanındaki şahsı da gözaltına aldı.

Akıncılar Polis Merkezine götürülen hala ağabeyi ile tartıştıklarını bu nedenle yeğeni ile gezmeye çıktıklarını onu kaçırmadığını ileri sürdü. Levent Can'ın ise kaçırma olayıyla alakası olmadığını hiç bir şeyden haberi olmadığını söylediği öğrenildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine verilen Aslı Dişçi, ailesine teslim edilecek.

Hala ile yanındaki arkadaşı da adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Hatay'ın Dörtyol ilçesine götürüldü. - ADANA