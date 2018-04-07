Hala Onların Kafaları Bez, İplik Üretmede"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "AK Parti ile Türkiye daha çok güçlendi, kendi tankını, topunu, silahını, helikopterini ve uçağını üretir hale geldi. Bugün bizleri eleştirenler var ya, hani diyorlar, 'Sümerbank, Tekel niye kapandı?' Hala onların kafaları bez, iplik üretmede" dedi.

Bakan Tüfenkci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Yeşilyurt Belediyesince yaptırılan Gedik Gençlik Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, gençliğe yapılan yatırımın çok ayrı ve özel olduğunu söyledi. Gençlerin geleceğin teminatı olduğunu aktaran Tüfenkci, öz güven sahibi olmanın özü korumak ve kendini yetiştirmekle olacağını anlattı.

Gençlik merkezinin yapıldığı mahallenin ilçenin en dezavantajlı mahallelerinden olduğunu belirten Tüfenkci, kendisinin de bu mahallede yetiştiğini, çocukluğunun burada geçtiğini ifade etti.

"Hala onların kafaları bez, iplik üretmede"

Tüfenkci, AK Parti ile Malatya ve Türkiye'nin değiştiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"AK Parti ile Türkiye daha çok güçlendi, kendi tankını, topunu, silahını, helikopterini ve uçağını üretir hale geldi. Bugün bizleri eleştirenler var ya, hani diyorlar, 'Sümerbank, Tekel niye kapandı?' Hala onların kafaları bez, iplik üretmede. Oysa onu benim özel sektörüm, benim kardeşlerim, ağabeylerim, Yeşilyurtlular zaten çok önceden yapıyorlardı. Bugün her biri Türkiye'nin, dünyanın devi. Oysa Türkiye, devlet olarak artık bezle, çaputla, kibritle uğraşmamalı. Neyle uğraşmalı, tank, motor, kendi yerli otomobilini üretir hale gelmeli. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye bunu başarıyor."

Bazı zihinlerin hala bu değişimi anlayamadığına işaret eden Tüfenkci, "Anlayamadıkları için... Bu ülkenin sanatçılarının gidip Türk ordusunun yanında durmalarını, destek olmalarını anlayamıyorlar. Onları sanatçı olmamakla itham ediyorlar. Sanatçılar arasında ayrım yapıyorlar, ötekileştiriyorlar. Onlar Suriye ordusuna, Fransız ordusuna destek için gitmediler. Onlar Türk ordusuna, başkomutanına destek olmak için gittiler ama bunu daha anlayamayanlar var maalesef ülkemizde." dedi.

"Orada kahramanlık türküleri söylendi"

Tüfenkci, Türkiye'de muhalefet sorunu olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"İnsanların milli duygularıyla alay ederek muhalefet yapılmaz, insanların acılarıyla siyaset yapılmaz. Bunu öğrenmen lazım. Varsa önerilerin, varsa bu ülke için söyleyeceğin gerçek bir söz, onu söylersin. Tutup bu ülkenin ağıtlarıyla, bu ülkenin türküleriyle, bu ülkenin marşlarıyla alay edemezsin. Askerliği yapmıştır herhalde Kılıçdaroğlu. Orada askerlerin sabah sporunu 'Yaylalar' marşıyla, türküsüyle yaptığını unutmuştur belki. Onun için o söylendi, kahramanlık türküleri orada söylendi. Orada davul zurna çalınmadı Kılıçdaroğlu. Orada kahramanlık türküleri söylendi. Bunu bile eleştiri konusu veya alay konusu yapacak kadar gerçekten kendini kaybetmiş bir muhalefet. Daha çok kaybedecek. Her kaybettiğinde kendi şirazesini de kaybediyor. Böyle bir siyasetle muhalefetin bir yere gideceği yok. Onu CHP'liler düşünsün. Buradan CHP'lilere sesleniyorum, eğer iktidara taliplerse kiminle yola çıkacaklarını görsünler. Bizim liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir söz vermişse o sözü mutlaka yerine getirir. Dün başka, bugün başka söylemez ama Kılıçdaroğlu bırakın dünü bir saat önce başka söylüyor, bir saat sonra daha farklı şeyler söylüyor."

Tüfenkci, gençlere güvendiklerine ve inandıklarına dikkati çekerek belediyelerin çocuklara, gençlere ve kadınlara yaptığı yatırımları daha çok önemsediklerini vurguladı.

Öznur Çalık'ın konuşması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise gençlik merkezinin yapıldığı alanın, iktidarları döneminden önce imkanların en kısıtlı olduğu bölge olduğunu hatırlattı.

Yeşilyurt Belediyesinin alanda sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini sergilediğini aktaran Çalık, çalışmalarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a teşekkür etti.

Taşeron işçilerin kadroya geçişiyle ilgili değerlendirmede bulunan Çalık, Türkiye genelinde 1 milyona yakın, Malatya'da ise 10 bin kişinin kadroya geçişine vesile olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardında gençlik merkezinin açılışı yapıldı. Bakan Tüfenkci ve Çalık, daha sonra gençlik merkezini inceleyerek çocuklarla sohbet etti.