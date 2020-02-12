Hal Zabıta Ekipleri Akhisar'da denetimde

12.02.2020 14:55 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:56

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı hal zabıta ekipleri, denetimlerine Akhisar'da devam etti.

Akhisar'da pazar yeri ve marketlerin manav reyonunda denetimde bulunan zabıta ekipleri, fatura, barkod ve mevzuata uygunluk açısından denetimde bulundu. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, pazar yerine yönelik rutin denetim ve kontrollerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Bültenler