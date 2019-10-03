"Hal yasasına YEP'te yer verilmesi olumlu"

03.10.2019 11:10

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, "Hal yasası ifadesine, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) yer verilmesini olumlu buluyoruz. Bizim söylediklerimizle örtüşüyor. Bunun piyasayla uyumunun da sağlanması gerekli." dedi.

Tavşan, 2020-2022 dönemini kapsayan YEP'te sektörlerine ilişkin düzenlemeye yer verilmesini AA muhabirine değerlendirdi.

Hallerin denetlenmesi ve standartlaşmasından memnuniyet duyacaklarını belirten Tavşan, YEP'te geçen ifadeyi olumlu bulduklarını söyledi. Tavşan, "Bizim söylediklerimizle örtüşüyor. Bunun piyasayla uyumunun da sağlanması gerekli. Birileri, katma değer üretmeden, fiyat yükselterek fazla para almak istiyorsa bu kim olursa olsun, buna karşıyız." ifadelerini kullandı.

Tavşan, suni fiyat artışı yapanların denetlenmesi ve cezai işlem uygulanması gerektiğini belirterek, "Suni fiyat artışı oluşturan ya da çok tatlı kar peşinde koşan bir kesim varsa kim olursa olsun, ne gerekiyorsa yapılsın." şeklinde konuştu.

Hal yasası konusunun özellikle geçen yılın sonuna doğru, yaşanan fiyat yükseklikleriyle gündeme geldiğini hatırlatan Tavşan, "Hal yasası konusu çok gündeme geldi. Kamuoyunun bilgilenmesi yönüyle biz bundan memnun olduk. Biz birçok şeyi anlatmakta belki zorlanıyorduk ancak bu kadar gündeme gelince olayın içeriği incelenmiş oldu. Ancak fiyatların yükselmesi sebebiyle gündeme gelmesinden biz de rahatsız olduk." dedi.

Tavşan, sebze-meyve ticaretinin kayıt altına alınmasını uzun süredir dile getirdiklerini belirterek, "Sebze-meyve ticareti kayıt altına alınması konusunu çok doğru buluyoruz. Bir an önce alınmalı. Çok yüksek derecede kayıt dışılık var. Kayıt dışılıktan doğan haksız ticaret birilerinin cebine gidiyor. Yüzde 100 katılıyoruz ve bir an evvel yapılmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Programdaki, gıda enflasyonunu du¨s¸u¨rmek ic¸in yer verilen tedbirleri de olumlu bulduklarını aktaran Tavşan, sera yatırımlarının teşvik edilmesinin çok doğru sonuçlar doğuracak bir karar olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA