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Hal uyuşmazlıklarında parasal sınır 117 bin 394 lira oldu

Üreticiler ile sebze ve meyve ticareti yapanlar arasında çıkacak uyuşmazlıklarda, hal hakem heyetinin vereceği kararların asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilmesine ilişkin parasal sınır 117 bin 394,36 lira olarak tespit edildi.

29.12.2019 09:59 | Son Güncelleme: 29.12.2019 09:59
Hal uyuşmazlıklarında parasal sınır 117 bin 394 lira oldu

Üreticiler ile sebze ve meyve ticareti yapanlar arasında çıkacak uyuşmazlıklarda, hal hakem heyetinin vereceği kararların asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilmesine ilişkin parasal sınır 117 bin 394,36 lira olarak tespit edildi.

Kaynak: Dunya.com

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