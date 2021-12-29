HAL KOMİSYON TOPLANTISI YAPILDI

Halk Komisyon toplantısı Belediye başkan yardımcımız Nuri Araz'ın başkanlığında Emniyet Müdürlüğü, Çevre şehircilik ve iklim müdürlüğü, Tarım Orman ve Gıda Müdürlüğü, Esnaf Odası, Ziraat Odası, Ticaret İl Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla 28 Aralık 2021 Salı günü Neşet Ertaş Kültür sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Eski Hal binasının fiziki şartlarından dolayı kullanılamadığı belirtilerek Hazineden Belediyeye tahsis olan alanda Hal binası yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.

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