Hal Kanunu'ndaki Değişiklikler İçin Komisyon Kuruldu

Hal Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin ele alınması için sektör temsilcilerinden komisyon kuruldu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasında (ATSO) yapılan açıklamaya göre, ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası(ATB) Başkanı Ali Çandır, Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Vural Şahin ve sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Hal Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikler ele alındı.

Çetin, toplantıda yaptığı konuşmada, sektör ilgilisi kurumların temsilcilerinden bir komisyon oluşturulmasının gerektiğini ifade etti.

Oluşturulacak bir heyetle, konunun önce TOBB Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu ile sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşılması gerektiğini belirten Çetin, Türkiye'nin beslenmesini ve sağlığını etkileyen bu konuda sektör için olumlu gelişmeler yaşanmasını beklediğini aktardı.

Toplantının sonunda dosyayı oluşturacak çalışma grubu üyeleri belirlendi.

Çalışma grubunda ATSO, ATB, Üretici Birlikleri, Antalya Ziraat Odası, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Antalya Sebze-Meyve Tüccarları Derneği ve Antalya Hal Toptancı Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği yer aldı.