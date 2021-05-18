Hal esnafından Osmaniye Valisi'ne övgü dolu sözler
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Hal esnafından Osmaniye Valisi'ne övgü dolu sözler

İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA - Haberler | Yaşam

Hal esnafından Osmaniye Valisi'ne övgü dolu sözler Esnaf Hüseyin Var: "Osmaniye Valisi devletin şefkatini gördüğümüz bir devlet adamıdır" 'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında Osmaniye Belediyesi Sebze Meyve Toptancı Hali'nde korona virüs denetimlerine katılan Vali Erdinç Yılmaz, bir esnafın...

Hal esnafından Osmaniye Valisi'ne övgü dolu sözler

Esnaf Hüseyin Var: "Osmaniye Valisi devletin şefkatini gördüğümüz bir devlet adamıdır"

OSMANİYE - 'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında Osmaniye Belediyesi Sebze Meyve Toptancı Hali'nde korona virüs denetimlerine katılan Vali Erdinç Yılmaz, bir esnafın övgü dolu sözleriyle karşılaştı. Vali Erdinç Yılmaz'ın vatandaşların dertleriyle tek tek ilgilendiğini belirten esnaf Hüseyin Var, "Osmaniye Valisi devletin şefkatini gördüğümüz bir devlet adamıdır" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ardından 'Dinamik Denetim Modeli' çerçevesinde sokağa inen Vali Erdinç Yılmaz'ın ilk durağı Osmaniye Belediyesi Sebze Meyve Toptancı Hali oldu. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ile Osmaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Murat Yalçın tarafından karşılanan Vali Erdinç Yılmaz, korona virüs denetimi kapsamında esnafı ziyaret etmeye başladı. Ziyaretleri sırasında esnafla ayaküstü sohbet eden Vali Yılmaz, Hüseyin Var isimli esnafın övgü dolu sözleriyle karşılaştı. Vali Erdinç Yılmaz'ın vatandaşların dertleriyle tek tek ilgilendiğini belirten Var, Osmaniye Valisi'nin devletin şefkatini gösteren bir devlet adamı olduğunu söyledi.

Vali Erdinç Yılmaz'ın şahsında devletin himayeci gücünü gördüğünü ifade eden Hüseyin Var, "Ben burada esnafım, Osmaniye'nin idari ve siyasi tarihinde Sayın Valimiz kadar halkla içi içe halkın sorunları ile ilgilenen başka bir devlet adamı görmedim. Valimizi sosyal medyadan takip ediyorum. Valimiz Sumbas ilçesinin bir köyünde engelli vatandaşla beraber, bir başka gün bir tablacının evinde oturmuş onun dertleri ile meşgul işte bu ülkenin istediği devlet adamı böyle olur. Bunu sizin şahsınızda gördük. Bir hakkı teslim etmek istiyorum. Sayın Valimiz Osmaniye'nin tarihinde bizim devlet adamı şahsında devleti gördüğümüz devletin şefkatini gördüğümüz devletin kucaklayıcı, kapsayıcı ve himayeci gücünü gördüğümüz bir devlet adamıdır. Ben buradan Valimizi tebrik ediyorum. Dolayısıyla devletimi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Vali Erdinç Yılmaz ise duyduğu övgü dolu sözler karşısında esnaf Hüseyin Var'a teşekkür etti.

Hal esnafından Osmaniye Valisi'ne övgü dolu sözler
Hal esnafından Osmaniye Valisi'ne övgü dolu sözler
Hal esnafından Osmaniye Valisi'ne övgü dolu sözler
Hal esnafından Osmaniye Valisi'ne övgü dolu sözler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA

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