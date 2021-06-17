Hal denetimleri gece gündüz devam ediyor
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Hal denetimleri gece gündüz devam ediyor

Hal denetimleri gece gündüz devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Hal Denetim Ekiplerini ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Hal Denetim Ekiplerini ziyaret etti. Denetlemelere katılan Öztozlu, gece gündüz devam eden denetimlerde ekiplere kolaylıklar diledi.

Vatandaşların kaliteli sebze ve meyve tüketmesi, kayıtlı esnafların da haksız kazanç karşısında mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde Hal Denetim Ekipleri vasıtasıyla kontrollerini sürdürüyor. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da bu kapsamda Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Haller Şube Müdürü Ferdar Türker, İştirakler ve Koordinasyon Şube Müdürü Ersoy Vitaş ile birlikte denetim yapan ekipleri ziyaret etti. Ahmetli, Salihli, Alaşehir, Gölmarmara ve Akhisar ilçelerinde belirlenen noktalarda konuşlanan ekiplerle bir araya gelen Öztozlu, gün içerisinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Haller Şube Müdürü Ferda Türker, Hal Denetim Ekiplerinin sistemden künye kontrolü yaptıklarını ve sisteme girilen bilgiler ile sebze meyve taşımacılığı yapan araçların bilgilerinin uyuşup uyuşmadığını, uyuşmazlık yaşandığı durumlarda cezai işlemin uygulandığını belirtti.

Hal Denetim Ekiplerine gerçekleştirilen ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Öncelikle, burada görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. 5 farklı noktada, ekiplerimizin yaptığı denetimlere katıldık. Arkadaşlarımız, kolay bir iş yapmıyorlar. Yağmurda, çamurda, karda, sıcakta görevlerini ifa ediyorlar. Belediyecilik kolay bir iş değil, hakka hizmet işi. Burada yapılan denetimler, dolaylı yoldan bütün vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve kontrollü ürünlerin ulaşmasını sağlıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

Hal denetimleri gece gündüz devam ediyor
Hal denetimleri gece gündüz devam ediyor
Hal denetimleri gece gündüz devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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