"Hal"den hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

İstanbul Sebze ve Meyve Halinde, park halindeki araçlardan 9 cep telefonu çaldığı tespit edilen zanlı yakalandı.

Polis, Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde farklı tarihlerde 6 kez "otodan hırsızlık" ile 9 cep telefonu çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Ekipler, güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler ışığında şüpheliyi tespit etti. 32 yaşındaki şüpheli Müslüm G, 22 Temmuz'da

22 Temmuz günü, yine bir cep telefonu hırsızlığı yapmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı. Yapılan üst aramasında Müslüm G'nin üzerinden, 5 farklı model ve marka cep telefonu çıktı.

Şüphelinin, daha önce de 6 kez "otodan hırsızlık", 8 kez "uyuşturucu madde kullanma", 1 kez "açıktan hırsızlık" ve 1 kez de "cinsel taciz" suçlarından toplam 16 sabıka kaydı bulunduğu saptandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA