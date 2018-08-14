Hal Arazisi İhaleye Çıkıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Erenler'de bulunan Toptan Sebze ve Meyve Hali arazisini 16 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek ihale ile satışa çıkarıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Erenler'de bulunan Büyükşehir Sebze ve Meyve Hali arazisi için ihaleye çıkıyor. 30 dönümlük arazinin satış ihalesi daha önce gerçekleştirilmiş ancak herhangi bir istekli çıkmamıştı. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada satış ihalesinin 16 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'da gerçekleştirileceği ve mevcut arazi için tahmini bedelin yaklaşık 38 Milyon 200 bin TL olduğu açıklandı. İsteklilerin ihale günü saat 12.30'a kadar tekliflerini Büyükşehir İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerektiği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İmar Dairesi Başkanı Mustafa Deverenli, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından Arifiye Aşağı Kirazca'da modern bir hal tesisi inşa ediliyor. Erenler'de bulunan mevcut hal arazisinin satışı için de 16 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'da ihale gerçekleştireceğiz. Mevcut arazi için tahmini bedel 38 Milyon 200 bin TL. İhale; Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda Açık Teklif Usülü yapılacak" dedi. - SAKARYA