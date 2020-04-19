Hakurk'ta PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Hakurk, PKK, 3. Sayfa

Hakurk'ta PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Irak kuzeyi Hakurk'ta icra edilen operasyonda terör örgütüne ait 7 ve 8 odalı mağaralarda, 1 adet 82 milimetrelik Havan, 4 adet Biksi Hafif Makineli Tüfek, 1 adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

19.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:15
Hakurk'ta PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Irak kuzeyi Hakurk'ta icra edilen operasyonda terör örgütüne ait 7 ve 8 odalı mağaralarda, 1 adet 82 milimetrelik Havan, 4 adet Biksi Hafif Makineli Tüfek, 1 adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Türk Komandoları tarafından bölücü terör örgütü PKK'nın inlerine teker teker girmeye devam ediliyor. Irak kuzeyi Hakurk'ta titizlikle yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait yeni sığınak ve mağaralar tespit edildi. Yüzlerce metre uzunluğa sahip olan ve 7-8 odası bulunan mağaralarda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Mağaralarda yapılan aramalara, 4 adet Biksi Hafif Makineli Tüfek, 1 adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği, 1 adet Shutgun Silahı, 1 adet 82 milimetrelik havan mühimmatı, 7 adet 120 milimetrelik havan mühimmatı, 28 adet RPG-7 mühimmatı, 9 adet RPG -9 mühimmatı, 1 adet EYP haline getirilerek tuzaklanmış RPG-7 Roket mühimmatı, 2 jelikan mühimmat, 2 jelikan el bombası, 2 adet Doçka Ağır Makine Sehpası, 136 adet sevk fişeği, 100 kg EYP yapımında kullanılan amonyum nitrat, teleferik sistemi, 11 adet akü, 3 adet su motoru, 1 adet hilti, 2 adet çanak anten, 1 adet su ısıtma kazanı, 3 jelikan gaz yağı, örgütsel dökümanlar ile birlikte çok sayıda yaşam ve giyim malzemeleri ele geçirilerek imha edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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