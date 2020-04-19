Hakurk'ta PKK'nın kullandığı mağarada silahlar ve mühimmat ele geçirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta terör örgütü PKK'nın kullandığı, 100'lerce metre uzunluğa sahip 7-8 odalı mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta terör örgütü PKK'nın kullandığı, 100'lerce metre uzunluğa sahip 7-8 odalı mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız tarafından bölücü terör örgütü PKK'nın inlerine teker teker girilmeye devam ediliyor. Irak kuzeyi Hakurk'ta titizlikle yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait yeni sığınak ve mağaralar tespit edildi. Yüzlerce metre uzunluğa sahip olan ve 7-8 odası bulunan mağaralarda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi" denildi.

Mağaralarda yapılan aramalarda, 4 adet biksi hafif makineli tüfek, 1 adet zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet shutgun silahı, 1 adet 82 milimetrelik havan mühimmatı, 7 adet 120 milimetrelik havan mühimmatı, 28 adet RPG-7 mühimmatı, 9 adet RPG -9 mühimmatı, 1 adet el yapımı patlayıcı haline getirilerek tuzaklanmış RPG-7 roket mühimmatı, 2 jelikan mühimmat, 2 jelikan el bombası, 2 adet doçka ağır makine sehpası, 136 adet sevk fişeği, 100 kilo el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat, teleferik sistemi, 11 adet akü, 3 adet su motoru, 1 adet hilti, 2 adet çanak anten, 1 adet su ısıtma kazanı, 3 jelikan gaz yağı, örgütsel dökümanlar, çok sayıda yaşam ve giyim malzemeleri ele geçirilerek imha edildi.'KOMANDOLARIMIZ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İNLERİNE GİRDİ'

Öte yandan Bakanlık, operasyona ilişkin görüntü paylaştı. 'Kahraman komandolarımız Hakurk'ta terör örgütünün inlerine girdi' notu ile paylaşılan görüntülerde, komandoların operasyon hazırlığına, ele geçirilen malzemelerin ve mağaranın imhasına yer verildi.

Kaynak: DHA