Hakurk'ta Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 12'ye Yükseldi
IRAK'IN kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi.
IRAK'IN kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine dün düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. 2 askerin şehit olduğu, 8 askerin yaralandığı operasyonla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12'ye yükseldiği belirtildi. Açıklamada terörislere ait çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiği ifade edildi.
HABER: ANKARA, -
Kaynak: DHA