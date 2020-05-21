Hakurk'ta 30 kiloluk kap içine yerleştirilmiş EYP imha edildi Irak'ın kuzeyinde arama tarama faaliyetlerini sürdüren METİ Timleri, Hakurk'ta 30 kilogramlık kap içerisine yerleştirilmiş ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP'yi tespit ederek imha etti.

Irak'ın kuzeyinde arama tarama faaliyetlerini sürdüren METİ Timleri, Hakurk'ta 30 kilogramlık kap içerisine yerleştirilmiş ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP'yi tespit ederek imha etti.

Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde arama tarama faaliyetlerini sürdüren METİ Timlerimiz, Hakurk'ta 30 kilogramlık kap içerisine yerleştirilmiş ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP'yi tespit ederek imha etti" ifadelerine yer verildi. Paylaşımda ayrıca söz konusu imhaya ilişkin görüntüye de yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA