Hakurk'ta 3 Eyp İmha Edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen üç el yapımı patlayıcı yerinde imha etti. Patlama anı saniye saniye kameralara yansıdı. Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda üç el yapımı patlayıcının imha edildiği görüntüleri paylaştı. TSK'dan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen üç el yapımı patlayıcı yerinde imha edilmiştir" denildi.

(İHA)