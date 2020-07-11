Hakurk'ta 25'er kiloluk iki el yapımı patlayıcı imha edildi
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Hakurk'ta 25'er kiloluk iki el yapımı patlayıcı imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK tarafından yerleştirildiği belirlenen iki el yapımı patlayıcının imha edildiğini bildirdi.

11.07.2020 18:07 | Son Güncelleme: 11.07.2020 18:52

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK tarafından yerleştirildiği belirlenen iki el yapımı patlayıcının imha edildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, terör örgütü PKK'nın yollara yerleştirdiği tuzaklanmış el yapımı patlayıcıları imha etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, son olarak Irak kuzeyindeki Hakurk'ta gerçekletirilen arama tarama faaliyetinde belirlenen 25'er kiloluk uzaktan kumandalı 2 el yapımı patlayıcının METİ timlerince imha edildiği vurgulandı.

Hakurk'ta 25'er kiloluk iki el yapımı patlayıcı imha edildi

Kaynak: AA

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