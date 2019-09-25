Haksız yere tayin ve maaş kesilmesini KDK çözdü

25.09.2019 10:40

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), haksız şekilde başka yere tayin edilen ve maaşı bir ay kesilen emniyet müdürlüğünde teknisyen yardımcısı olarak çalışan kişinin mağduriyetini çözdü.

Kamu Denetçiliği Kurumundan yapılan yazılı açıklamada talebi olmaksızın il içi atamayla başka bir müdürlüğe gönderilen teknisyen yardımcısı olarak görev yapan bir kişinin kuruma başvurduğu belirtildi.

Söz konusu çalışanın kararı mahkemeye taşıdığı belirtilen açıklamada, mahkemenin atamanın durdurulması kararını verdiği vurgulandı.

Açıklamada çalışanın mahkeme kararıyla eski görev yerine dönmeyi beklerken, atandığı müdürlüğün, görevine gelmediği gerekçesiyle teknisyene aylıktan kesme cezası verdiği belirtilirken, şikayetçi vatandaşın Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurduğu ve hakkında tesis edilen cezanın hukuka uygun olmadığına işaret ederek, işlemin geri alınmasını talep ettiği kaydedildi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun yaptığı araştırma ve incelemeler sonucunda, emniyet müdürlüğünün "göreve gelmeme" suçu nedeniyle başvurucuya uyguladığı idari ceza işleminin mevzuata uygun olduğunu tespit ettiğinin ifade edildiği açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:

"Ancak başvurucunun mahkeme kararıyla eski işine döndüğü sabitken, mahkeme kararını idarenin tanımayıp vatandaşı yeni görev yerinde olmadığı için cezalandırmasının hukuka da hakkaniyete de uymadığı KDK'nin verdiği tavsiye kararında yer aldı. KDK verdiği kararda cezanın geri alınması tavsiyesini verdi. İlgili idare olan emniyet müdürlüğü, personeline verdiği cezai işlemi geri aldı. Teknisyen yardımcısı böylece eski işini geri aldığı gibi hakkındaki haksız işleme de son verilmiş oldu."

Kaynak: AA