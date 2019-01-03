Haksız Fiyat Artışına 4 Bin Lira Ceza

Döviz artışından dolayı gerçekleşen haksız fiyat artışı nedeniyle Samsun'da 533 firma denetlenirken denetimler kapsamında 4 bin 110 lira ceza kesildi.

Döviz artışından dolayı 6502 Sayılı Kanun'a göre yapılan haksız fiyat artışı, KDV-ÖTV, fiyat etiketi ve enflasyonla mücadele kapsamında Ticaret İl Müdürlüğünce Samsun'da 2018 yılında Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında denetimler gerçekleştirildi.

533 firma denetlendi

Buna göre; son 4 ayda Samsun'da 533 firma denetlendi. Bu firmalarda toplam bin 994 ürün denetlenirken haksız fiyat artışına ilişkin mevzuat kapsamında denetlenen ürün sayısı ise bin 1. Haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen 7 firma hakkında tutanak tutulurken haksız fiyat artışı tespit edilen 12 üründe de yine aynı şekilde tutanak tutuldu.

KDV-ÖTV indirimi denetimleri kapsamında 9 firmada aykırılık tespit edildi

Ekiplerce fiyat etiketi yönetmeliğine aykırı olarak 12 ürün tespit edilirken fiyat etiketi yönetmeliğine aykırılıktan dolayı ise 4 bin 110 lira para cezası kesildi. KDV-ÖTV indirimi denetimleri kapsamında ise 29 firma denetlendi. Denetimler çerçevesinde 9 firmada ise tanıtımlarında mevzuata aykırılık tespit edildi.

184 başvuru gerçekleştirildi

Haksız fiyat artışı şikayet sistemi aracılığı ile 184 başvuru oldu. Diğer yollardan gelen haksız fiyat artışı şikayet sayısı 97 olurken haksız fiyat artışı ile ilgili gelen toplam şikayet sayısı ise 281. - SAMSUN

Kaynak: İHA