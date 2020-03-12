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Çin Halk Cumhuriyeti, Kırıkkale, Ekonomi

Haksız fiyat artışına 104 bin lira ceza

Tüm dünyada korona virüsü vakalarının artmasının ardından gıda ve hijyen ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinde haksız fiyat artışı yaptığı belirlenen işletmelere 10 bin ile 104 bin lira arasında para cezası uygulanabilecek.

12.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:12
Haksız fiyat artışına 104 bin lira ceza

Tüm dünyada korona virüsü vakalarının artmasının ardından gıda ve hijyen ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinde haksız fiyat artışı yaptığı belirlenen işletmelere 10 bin ile 104 bin lira arasında para cezası uygulanabilecek.


Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüsünden korunma ve tedavi yöntemleri gündemden düşmüyor. Virüsün Türkiye'de de görüldüğünün bildirilmesi üzerine vatandaşlar temizlik ürünlerine adeta akın etti. Bu kapsamda Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde, dünyayı etkileyen 'korona virüsü (Covid-19)' nedeniyle koruyucu maske fiyatlarına dair fahiş fiyat artışlarının olduğu iddialarına ilişkin olarak Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği kapsamında, haksız ticari uygulamaların önüne geçilebilmesi ve tespiti amacıyla Defterdarlık ve Kırıkkale Belediyesi Zabıta Personeliyle birlikte denetimler gerçekleştirildi. Kentte hizmet veren eczaneler, ecza depoları, medikaller ve diğer satış noktalarında cerrahi maske, 3M maske ve diğer tıbbi cihazlara yönelik 10-12 Mart tarihlerinde 24 iş yerinde denetim yapıldı. Bu iş yerlerinin 8'inde söz konusu ürünlerin bulunduğu 16'sında da ürünlerin satışının olmadığı tespit edildi. Denetimlerde tutulan tutanakların haftalık olarak Bakanlık Reklam Kurulunda değerlendirilmek üzere merkeze gönderildiği bildirildi.


Haksız fiyata para cezası uygulanacak


Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ayrıca gelen şikayetlerin kolonya ve dezenfekte ürünlerde yoğunlaşması üzerine denetim yapmak üzere iki ekip kurularak söz konusu iş yerlerine denetimler devam etmektedir. Haksız Ticari Uygulamalarının önüne geçmek maksadıyla denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Denetimlerde haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere Bakanlığımız Reklam Kurulu tarafından 10 Bin TL ile 104 Bin TL arasında para cezası uygulanabilecektir. Vatandaşlarımız, haksız fiyat artışlarına yönelik şikayetlerini, Ticaret İl Müdürlüğü, ALO 175 hattına ya da Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması üzerinden şikayetlerini iletebilirler" ifadelerine yer verildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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