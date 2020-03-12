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Ekonomi

Haksız fiyat artışı ve stokçuluğa önlem

Hazine ve Maliye Bakanlığı haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmaların şikayet edilmesi amacıyla VİMER-189 ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirdi.

12.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:40
Haksız fiyat artışı ve stokçuluğa önlem

Hazine ve Maliye Bakanlığı haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmaların şikayet edilmesi amacıyla VİMER-189 ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirdi.


Hazine ve Maliye Bakanlığı koronovürüsü fırsata çevirip vatandaşların mağdur eden firmaları takibe aldı. Bakanlık VİMER-189 ihbar hattına uzman bir ekip görevlendirildiğini açıkladı. Açıklamada "Koronavirüs nedeniyle bazı gıda maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemeler gibi ürünlerden yapılan haksız fiyat artışı ve stokçuluk iddaalarına ilişkin olarak şikayetleri almak üzere, Bakanlığımız VİMER-189 ihbar hattına uzman bir ekip görevlendirmiştir. Vatandaşlarımız konu ile ilgili şikayetlerini söz konusu hattımıza iletebilirler.


Haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan fırsatçılar ile ilgili süreç, yasal işlem başlatılmak üzere Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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