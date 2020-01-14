: Haklarını alamadıkları gerekçesiyle istihbaratçıların yol kapattığı Sudan'da durum normale döndü

14.01.2020 19:35 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:37

Sudan'da istihbarat birimindeki bazı askerlerin görevlerine son verilmesinin ardından hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle başkent sokaklarında başlattıkları protesto, ordunun devreye girmesiyle sona erdi.

Askeri bir kaynak, Genel İstihbarat Teşkilatı bünyesindeki operasyonlar biriminin askerleri, birimin lağvedilmesi ve bazı askerlerin farklı birimlere kaydırılması ya da emeklilik kararı alınması sonrası duruma itiraz ettiklerini belirtti.

Söz konusu gruplar, başkentte havalimanına çıkan bazı caddelerin de arasında olduğu bazı yolları trafiğe kapattı, havaya ateş açarak durumu protesto etti.

Kaynaklar söz konusu birimdeki askerlerin çoğunun başka birimlere gönderilmek yerine emekli olmayı ve haklarını almak istediklerini aktardı.

Kaynak: AA

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