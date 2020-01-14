Haklarını alamadıkları gerekçesiyle istihbaratçıların yol kapattığı Sudan'da durum normale döndü

14.01.2020 17:52 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:52

Sudan'da istihbarat birimindeki bazı askerlerin görevlerine son verilmesinin ardından hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle başkent sokaklarında başlattıkları protesto, ordunun devreye girmesiyle sona erdi.

Askeri bir kaynak, Genel İstihbarat Teşkilatı bünyesindeki operasyonlar biriminin askerleri, birimin lağvedilmesi ve bazı askerlerin farklı birimlere kaydırılması ya da emeklilik kararı alınması sonrası duruma itiraz ettiklerini belirtti.

Söz konusu gruplar, başkentte havalimanına çıkan bazı caddelerin de arasında olduğu bazı yolları trafiğe kapattı, havaya ateş açarak durumu protesto etti.

Kaynaklar söz konusu birimdeki askerlerin çoğunun başka birimlere gönderilmek yerine emekli olmayı ve haklarını almak istediklerini aktardı.

Az sayıdaki askerin tazminatlarını aldığı, başkentin Soba, Kafuri ve Riyad bölgelerindeki askeri merkezlerde görevli operasyonlar birimi askerlerinin, verilen miktarı az buldukları gerekçesiyle adı geçen askeri noktalarda havaya ateş açarak durumu protesto ettiği kaydedildi.

Ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri mensuplarının müdahalesiyle başkentte durum kontrol altına alındı. Olaylarda ölen ya da yaralanan olmadı.

Ordu Sözcüsü Muhammed Hasen, AA'ya yaptığı açıklamada, orduya bağlı farklı birimlerin müdahalesi sonucu durumun kontrol altına alındığını, olaylarda ölen ya da yaralanan olmadığını belirterek, durumun bilgelik ve anlayışla çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

Operasyonlar birimine bağlı 13 bin askerden 7 bini başkent Hartum'da görev yapıyor.

Kaynak: AA