Haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı
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Haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı

Adıyaman'da, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

23.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:53
Haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı

'da, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Şehit Ayhan Kıymacı Merkezi Amirliği ekiplerince haklarında çeşitli suçlardan yakalanma kararı bulunan 5 kişi yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan 5 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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