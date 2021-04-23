Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve araması bulunan karı-koca yakalandı
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Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve araması bulunan karı-koca yakalandı

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve araması bulunan karı-koca yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan karı-koca ikametlerinde gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan karı-koca ikametlerinde gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yakalaması olan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalarda S.G. (49) ve eşi M.G.'yi (49) İstasyon Mahallesi'nde bulunan ikametlerinde yakalayarak, gözaltına aldı. Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri dün gece saat 23.30 sıralarında yakalamalı şahıslara yönelik yapılan arama çalışmalarında İstasyon Mahallesi'nde 4 farklı dosyadan 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 4 bin TL adli para cezası ve 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. isimli şahıs ile 4 adet farklı dosyadan 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama', 2 adet farklı dosyalardan 'Mala Zarar Verme', 1 adet 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması', 1 adet 'Basit Yaralama', 1 adet 'İftira' suçlarından 16 bin 500 TL adli para cezası ve 22 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.G. isimli şahıs ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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