Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ sanığı 4 eski polis yakalandı
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Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ sanığı 4 eski polis yakalandı

12.03.2021 23:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:23
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ sanığı 4 eski polis yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 eski polis, Karabük'te yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 eski polis, Karabük'te yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen ve KHK ile meslekten ihraç edilen, haklarında da FETÖ üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan polis memurları İ.K. ve K.Ö. ile başpolisler E.Ç. ve K.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Dört eski emniyet mensubu, Karabük'te belirlenen adreslerde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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