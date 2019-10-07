Haklarında Hapis cezası bulunan 24 kişi yakalandı

07.10.2019 15:21

Niğde'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 6'sı suça sürüklenen çocuk 24 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezi ve ilçelerde, aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.



Ekipler, başta hırsızlık, yaralama, tehdit, gasp, çocuğun cinsel istismarı ve fuhuşa teşvik etmek gibi çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6'sı suça sürüklenmiş çocuk 24 şüpheliyi yakaladı.



Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri hakkında işlem başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA