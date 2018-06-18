Haklarında Aynı Suçtan Hapis Cezası Bulunan Gençler Tutuklandı

Samsun'da aynı suçtan haklarında 3 yıl 4'er ay hapis cezaları bulunan iki genç, polis tarafından yakalandı ve adli işlemlerinin ardından tutuklandı.

Samsun'da "cebir ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aynı suçtan yargılandıkları mahkemece 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırılan M.K. ve V.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yakalandı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.K. ve V.S., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - SAMSUN