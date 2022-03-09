Haklar Raporu… Murat Çelikkan: İyi mülteci-kötü mülteci ayrımı yapılıyor
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Hafıza Merkezi Türkiye Direktörü Murat Çelikkan Ukrayna sınırında savaştan kaçanlara yönelik ayrımcı tavrı ve sivillerin haklarını Haklar Raporu'nda değerlendirdi.
DUVAR - Hafıza Merkezi Türkiye Direktörü Murat Çelikkan Ukrayna sınırında savaştan kaçanlara yönelik ayrımcı tavrı ve sivillerin haklarını Haklar Raporu'nda değerlendirdi.
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
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