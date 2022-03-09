Haklar Raporu… Murat Çelikkan: İyi mülteci-kötü mülteci ayrımı yapılıyor - Haberler

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Haklar Raporu… Murat Çelikkan: İyi mülteci-kötü mülteci ayrımı yapılıyor

DailyMotion.com - Güncel
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Hafıza Merkezi Türkiye Direktörü Murat Çelikkan Ukrayna sınırında savaştan kaçanlara yönelik ayrımcı tavrı ve sivillerin haklarını Haklar Raporu'nda değerlendirdi.

DUVAR - Hafıza Merkezi Türkiye Direktörü Murat Çelikkan Ukrayna sınırında savaştan kaçanlara yönelik ayrımcı tavrı ve sivillerin haklarını Haklar Raporu'nda değerlendirdi.

DailyMotion.com / Güncel

Ukrayna, Türkiye, Güncel, Haberler

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