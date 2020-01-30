Hakkri yüksekova'da yoğun sis
Haberler » Güncel » Hakkri yüksekova'da yoğun sis - Haber

Hakkri yüksekova'da yoğun sis

Yüksekova'da yoğun sisHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 5 metreye kadar düştü.

30.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 30.01.2020 09:49
Hakkri yüksekova'da yoğun sis

'da yoğun sis

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 5 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Yüksekova'da, dün akşam yoğun sis etkili oldu. Görüş uzaklığı, yer yer 5 metreye kadar düşerken, yollarda olan sürücüler de zor anlar yaşadı. Sis, bu sabah da etkili oldu.

Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler