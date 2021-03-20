Hakkındaki suçlamaları kabul eden market hırsızı serbest bırakıldı
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Hakkındaki suçlamaları kabul eden market hırsızı serbest bırakıldı

20.03.2021 10:46 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:51
Hakkındaki suçlamaları kabul eden market hırsızı serbest bırakıldı

Osmaniye'de bir markete müşteri gibi giren şahıs cebinden çıkardığı poşete gözüne kestirdiği yiyecekleri doldurdu.

Osmaniye'de bir markete müşteri gibi giren şahıs cebinden çıkardığı poşete gözüne kestirdiği yiyecekleri doldurdu. Hırsızlık anı kameralara yansırken suçunu kabul eden şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Gebeli Caddesi üzerinde bulunan bir markette yaşanan hırsızlık olayını fark eden market çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Şube Amirliği ekiplerince marketin güvenlik kameraları incelendi. İncelenen görüntülerde şahsın daha önceden suç kaydı bulunan S.T. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şahıs, gece saatlerinde ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul eden S.T., işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan hırsızlık anı kameralara yansırken kapüşonlu şahsın markete müşteri gibi girdiği daha sonra cebinden çıkarttığı poşete yiyecekleri doldurduğu ardından marketten çıktığı görüldü. - OSMANİYE

Hakkındaki suçlamaları kabul eden market hırsızı serbest bırakıldı
Hakkındaki suçlamaları kabul eden market hırsızı serbest bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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