Hakkında yakalama kararı olan şahsı trafik kazası ele verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkında yakalama kararı olan şahsı trafik kazası ele verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hakkında yakalama kararı olan şahsı trafik kazası ele verdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 18 Kasım tarihinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan İ.T. (20) isimli genç adamın hırsızlık suçundan yakalama kararı olduğu öğrenildi.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 18 Kasım tarihinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan İ.T. (20) isimli genç adamın hırsızlık suçundan yakalama kararı olduğu öğrenildi. Manisa Şehir Hastanesinde tedavisi tamamlanan şahıs taburcu edilmesinin ardından cezaevine teslim edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı İzzettin Mahallesi'nde 18 Kasım günü saat 17.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında yaralanarak Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan İ.T. (20) isimli şahsın Turgutlu İlamat İnfaz Bürosunca "Hırsızlık" suçundan arandığı tespit edildi. Yaralı şahıs Turgutlu Devlet Hastanesinden Manisa Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınırken 19 Kasım tarihinde taburcu edilen şahıs Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Turgutlu A 3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA

Ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 3 milyonluk vurgunla kayıplara karışan çalışandan hiçbir iz yok

Ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 3 milyonluk vurgunla kayıplara karışan çalışandan hiçbir iz yok

 Almanya'yı sarsan olay! Türk anne ve 4 yaşındaki oğlu Ren Nehrinde ölü bulundu

Almanya'yı sarsan olay! Türk anne ve 4 yaşındaki oğlu Ren Nehrinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title