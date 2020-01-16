Hakkında yakalama kararı bulunan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim...
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Hakkında yakalama kararı bulunan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim...

Hakkında yakalama kararı bulunan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil Ankara'da gözaltına alındı.

16.01.2020 06:02 | Son Güncelleme: 16.01.2020 06:07
Hakkında yakalama kararı bulunan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim...

Hakkında yakalama kararı bulunan eski Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil 'da gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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