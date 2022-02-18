Hakkında tutuklama kararı olan DHKP'C terör örgütüne üye bir kişi yakalandı
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Hakkında tutuklama kararı olan DHKP'C terör örgütüne üye bir kişi yakalandı Balıkesir'in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan DHKP/C silahlı terör örgütü mensubu bir kişi yakalanarak...
Hakkında tutuklama kararı olan DHKP'C terör örgütüne üye bir kişi yakalandı
BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan DHKP/C silahlı terör örgütü mensubu bir kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, DHKP/C üyesi Kudret Ş. yakalanmamak amacı ile Edremit ilçesinde bir evde saklandığı tespiti üzerine TEM Büro Amirliğince yapılan operasyon sonucu yakalandıı. Şüpheli Kudret S. DHKP/C terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi. Şüpheli şahıs Edremit Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Burhaniye Cezaevine teslim edildi.
Ayrıca sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övücü-destekleyici paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen ve başka bir suçtan aranma kaydı bulunan Cahit E. yakalanarak hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.