Hakkında Soruşturma Başlatılan Müjdat Gezen'den Beklenen Açıklama Geldi: Korkmuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Olağan Mali Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada tiyatro sanatçıları Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın 'darbe çağrısı' yaptıklarını ileri sürdü. Erdoğan'ın sözlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gezen ve Akpınar hakkında önceki gün 'Cumhurbaşkanı'na hakaret', 'darbeye çağrı' ve 'ölüm tehdidi' suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Gezen "Hedef gösterilmekten korkmuyorum" diye konuştu.

GEZEN: ELEŞTİRME HAKKIM HER ZAMAN VAR

Savcılığın soruşturma kararının ardından Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'a konuşan Müjdat Gezen, soruşturma açılmasını anlamsız bulduğunu belirterek "Bundan birkaç gün önce sanatçılara ödül veren Erdoğan, 'sanatçılar özgürdür, bağımsızdır sansür edilemez' demişti. Bir gün dediği bir gün dediğini tutmaz ise yapılacak bir şey yok. Biz sonuna kadar eleştiri hakkımızı kullanırız. Biz sanatçıyız. Eğer bu ülkede Erdoğan'ın dediği gibi sanat ve sanatçılar özgürse eleştirme hakkım her zaman vardır. O benim vatanseverliğimi Kadıköy'de oturduğum için yargıladı. Orada oturanların 'kaymak tabaka' olduğunu ve Türkiye parçalansa kıllarını kıpırdatmayacağını söyledi. Benim vatanseverliğimi eleştiriyor. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Hiç kimseye böyle bir hak vermiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

GEZEN: BİZİ TEHDİT EDİYOR VE HEDEF GÖSTERİYOR

Türkiye'de idamın kalktığını ancak Erdoğan'ın istediğini söyleyen Gezen, şöyle devam etti:

"Onlar idamı savunurken biz karşı çıkıyoruz. Cumhurbaşkanı da bilir, bu işler Türkiye'den kalktı. Durmadan 'İdamı getirin ben imzalarım' diyen kendisi. Bu nasıl bir demokrasidir ki Cumhurbaşkanı istediğine 'ulan' derken, kendisini eleştirenler hakkında soruşturma açılıyor? Bu nasıl bir demokrasi ki, 'bedel ödeyecekler' diyerek bizi tehdit ediyor ve hedef gösteriyor? Bunlar demokrasiyi hazmedemeyenlerin davranışlarıdır. Ayrıca ben hedef gösterilmekten hiç ama hiç korkmuyorum. Bu korkan insanların davranışlarıdır."

Müjdat Gezen

AKPINAR: DEMOKRASİNİN TARİFİNİ YAPTIM

Metin Akpınar da "Ben televizyon programında olması gereken gerçek demokrasinin tarifini yaptım. Farklı düşünenlerin birlikte yaşayabilmesi gerektiğini belirttim. Ben onlara yansıtıldığı gibi yol göstericilik kesinlikle yapmadım. Toplumumuzda gerçek demokrasinin sağlanması gerektiğini ifade ettim. Toplumumuzda da gerçek demokrasiye ulaşmak en öncelikli hedefimiz olmalı. Soruşturma süreci başlatıldı. Savcılığın daveti üzerine gidip ifademizi her zaman olduğu gibi saygı ve sevgi içinde vereceğiz" diye konuştu.