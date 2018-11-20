Hakkında 'Serbest Bırakılsın' Kararı Verilen Demirtaş, Cezaevinden Açıklama Yaptı

AİHM'nin 'Serbest bırakılmalıdır' kararı verdiği Selahattin Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Karar bizi bağlamaz' açıklamasına yanıt veren Demirtaş, "Siyasi rehine pozisyonum hukuken tescil edilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

"TUTUKLANMAMIZ SİYASİ"

Yaptığı açıklamada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar değerlendiren Demirtaş, "AİHM'in verdiği bu kararla birlikte, siyasi rehine pozisyonum hukuken tescil edilmiş oldu. İlk günden beri söylediğimiz gibi, HDP'ye yapılan operasyon, tutuklanmamız ve yargılanmamız hukuki değil, siyasi gerekçelerle yapılıyordu. Yargılandığım davalar ve isnatlar tümden çökmüştür. AYM dahil, bizim hakkımızda bu süre zarfında yasa dışı karar veren bütün mahkemelerin çok ağır ihlaller yaptığı, AİHM kararıyla kesinleşmiştir." dedi.

ERDOĞAN'IN "BİZİ BAĞLAMAZ" AÇIKLAMASINA YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu karar bizi bağlamaz." açıklamasına da yanıt veren Demirtaş açıklamasında, "Siyasetin yargı üzerinde kurduğu yeni vesayet, hem demokrasi hem toplumun geleceği açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Maalesef ki, yürütmenin başı sıfatıyla a çıklama yapan Cumhurbaşkanı halen ve bu mahkeme kararına rağmen hukuku, kanunu ve Anayasa'yı tanımayacağını ifade edebilmektedir. Bu benim şahsımla ilgili bir mesele değil, AİHM kararında temsil edildiği gibi bütün Türkiye toplumu ve demokrasi açısından çok vahim bir durumdur." ifadelerini kullandı.



