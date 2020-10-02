Hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' suçlamasıyla fezleke düzenlenen, yasama...
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Hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' suçlamasıyla fezleke düzenlenen, yasama...

02.10.2020 12:24 | Son Güncelleme: 02.10.2020 12:28
Hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' suçlamasıyla fezleke düzenlenen, yasama...

Hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' suçlamasıyla fezleke düzenlenen, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen eski HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak.

Hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' suçlamasıyla fezleke düzenlenen, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen eski HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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