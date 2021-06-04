Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs üzerinde tabanca ile yakalandı
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Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs üzerinde tabanca ile yakalandı

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs üzerinde tabanca ile yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de hareketlerinden şüphelenilen ve üzerinde yapılan aramalarda tabanca ve fişek ele geçirilen şahsın 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı.

Eskişehir'de hareketlerinden şüphelenilen ve üzerinde yapılan aramalarda tabanca ve fişek ele geçirilen şahsın 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde hareketlerinden şüphelendiği M.N.A. isimli şahıs üzerinde arama yaptı. Yapılan kaba üst yoklamasında şahsın üzerinde 1 adet tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. Sorgusunun ardından 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşılan M.N.A., gerekli işlemler yapılarak ekipler tarafından cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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