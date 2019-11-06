Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, "Resmi belgede sahtecilik", "yaralama", "dolandırıcılık", suçlarından kesinleşmiş 20 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan Nurettin G'nin yerini tespit etti.
Düzenlenen operasyonda Nurettin G, Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı.
Nurettin G, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.