Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Bacada Yakalandı

Niğde'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi apartmanın bacasında saklanırken yakalandı.



Niğde Asayiş Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl 7 ay, silahla tehdit suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan A.K.'nin bir apartmanda saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Balhasan Mahallesi Kiğılı Camii Sokak Naim Yörükoğlu Apartmanına ait baca olarak tabir edilen havalandırma boşluğu içerisinde yaklaşık 20 metre kadar saklanmak amaçlı aşağıya sarkmış vaziyette A.K.'yi yakaladı. Asayiş Müdürlüğündeki işlemlerin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan A.K. tutuklanarak Niğde E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. - NİĞDE