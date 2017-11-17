Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da, 2 farklı dolandırıcılık olayından hakkında hapis cezası bulunan şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri dolandırıcılık olayından aradıkları S.B.'yi Bahçelievler Mahallesi Eski Kahta Caddesi üzerinde yakaladı. İki farklı dolandırıcılık olayından hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs gözaltına alınarak polis merkezine getirildi. Burada ifadesi tamamlanan şahıs daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan, 21 yaşındaki S.B.'nin daha önceden 18 ayrı dolandırıcılık, 2 farklı kasten adam yaralama ve 1 adet uyuşturucu suçundan sabıkası olduğu öğrenildi.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN