Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi jandarma tarafından yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi jandarma tarafından yakalandı

26.01.2021 09:51 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:54
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi jandarma tarafından yakalandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Vezirköprü İlamat ve İnfaz Masası tarafından aranan E.G'nin (28) Çal Mahallesi'nde bulunduğu belirlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Samsun Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile yapılan çalışma sonucu yakalanan E.G, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Selçuk Özdağ Muharrem İnce Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cemre Kemer Neslihan Atagül Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Mesut Özil Caner Erkin Alper Ulusoy Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hisarcık Karadeniz Kayserispor Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi jandarma tarafından yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 09:56:52. #1.14#
title