Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Haberler » Güncel » Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haber

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Adıyaman'da, hakkında 11 ayrı "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

25.12.2019 21:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 21:45
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

'da, hakkında 11 ayrı "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 ayrı "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan Abdullah P'nin kent merkezine geldiği ihbarını aldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü, eski Kahta Caddesi üzerinde yaya olarak yürüdüğü esnada gözaltına aldı.

Hükümlü, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bu arada hükümlünün yağma, evden ve iş yerinden hırsızlık, kapkaç ve toplamda 11 ayrı hırsızlık suçunun bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler