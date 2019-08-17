17.08.2019 15:41

Antalya'nın Alanya ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Damlataş Plajı'nda yaptıkları kimlik kontrolünde Metehan Ç'nin hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğunu belirledi. Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metehan Ç. tutuklandı.

Kaynak: AA