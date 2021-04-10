Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet zanlısı Manisa'da yakalandı
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Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet zanlısı Manisa'da yakalandı

Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet zanlısı Manisa'da yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir akrabasını öldüren ve hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir akrabasını öldüren ve hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 2007'de Delemenler Mahallesi'nde bir akrabasını öldürme suçundan aranan ve hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet zanlısı H.T'nin mahalledeki ailesinin yanına geleceği ihbarını aldı.

Ekiplerin, ailesine ait evde yakaladığı H.T, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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