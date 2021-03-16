Son dakika haberleri! ADANA Hakkında kesinleşmiş 36 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
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Son dakika haberleri! ADANA Hakkında kesinleşmiş 36 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

16.03.2021 09:48 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:10

Son dakika gelişmesine göre Hakkında kesinleşmiş 36 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandıADANA'da hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden kaçan ve 36 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Özer O., polis ekiplerince yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş 36 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

ADANA'da hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden kaçan ve 36 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Özer O., polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 12 ayrı hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden 3 yıl önce kaçan ve hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Özer O.?nun yakalanması için çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışma sonucu Özer O.?nun, merkez Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Takibe alınan Özer O., polisi fark edince kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından Özer O., yakalandı. Özer O., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.

Son dakika haberleri! ADANA Hakkında kesinleşmiş 36 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Son dakika haberleri! ADANA Hakkında kesinleşmiş 36 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Son dakika haberleri! ADANA Hakkında kesinleşmiş 36 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Son dakika haberleri! ADANA Hakkında kesinleşmiş 36 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Son dakika haberleri! ADANA Hakkında kesinleşmiş 36 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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