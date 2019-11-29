Hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'da hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

29.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:28
Hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

'da hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu için aranan şüpheli Mehmet B'nin, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanes'nde tedavi olduğu bilgisine ulaştı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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